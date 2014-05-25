Порошенко виступає за дострокові парламентські вибори в 2014 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в виборчому штабі.

"Я вважаю, що вони (вибори) повинні пройти в цьому році", - зазначив Порошенко.

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"На сьогоднішній день є великий запит, щоб вибори парламенту відбулися", - додав кандидат у мери Києва Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, за результатами Національного екзит-полу - 2014, який провели фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Центр Разумкова, станом на 18.00 за кандидатів у президенти України Петра Порошенка проголосували 55,9% виборців, Юлію Тимошенко — 12,9%, Олега Ляшка – 8%, Анатолія Гриценка – 6,3%, Сергія Тіпгіпка – 4,7%.