У Донецьку вночі озброєні бойовики викрали місцевого жителя з власного будинку
17:28, 19 червня 2014Політика
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У Ленінському районі Донецька вночі озброєні люди увірвалися до будинку місцевого жителя і відвезли його в невідомому напрямі.
REUTERS
Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Донецького міського управління міліції.
Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, близько 3-ї години ночі до міліції звернулася 32-річна місцева жителька, яка повідомила, що до неї додому увірвалися невідомі люди в масках, озброєні автоматами. Нападники закрили жінку і двох маленьких дочок-школярок в кімнаті та викрали її чоловіка.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України (викрадення людини, здійснене за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї). Вживаються всі заходи для розшуку і звільнення викраденого.
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