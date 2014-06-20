Новий глава МЗС України запрошений на засідання Ради ЄС 23 червня

Про це у Брюсселі повідомив високопоставлений чиновник ЄС, передає власний кореспондент агентства УНІАН.

"Кетрін Ештон запросила Павла Клімкіна для того, щоб він проінформував міністрів про мирний план президента Петра Порошенка", - повідомив він.

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За його словами, на засіданні, яке пройде 23 червня, міністри закордонних справ Євросоюзу також повинні остаточно прийняти рішення про підписання економічної частини Угоди про асоціацію з Україною. "Очікується прийняття остаточного рішення про підписання другої частини Угоди про асоціацію. Це рішення відкриє шлях для підписання Угоди в п'ятницю, 27 червня", - пояснив чиновник Євросоюзу.

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Крім того, міністри планують прийняти рішення про місію Євросоюзу, яка пов'язана з сектором верховенства права" в Україні.