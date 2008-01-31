Ющенко дав інтерв’ю агентству AFP

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю інформаційному агентству «Франс-Прес» (Франція).

Як повідомили УНАН у прес-службі глави держави, головні теми розмови – вступ України до СОТ, євроатлантична інтеграція нашої держави та перспективи приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО, ситуація в парламенті, українсько-російські відносини, питання газового ринку.

Безперечно, відзначив Президент, вступ до СОТ можна вважати історичною для України подією. «Це, можливо, перший приклад того, як Україна і формально, і де-юре інтегрується в західний світ», – сказав він, нагадавши, що, за оцінками експертів, приєднання до цієї організації забезпечить Україні щорічний приріст ВВП 1,5 – 1,7%. В.ЮЩЕНКО наголосив, що йдеться, зокрема, про «активізацію економічних відносин», більш інтенсивну інвестиційну складову, отримання статусу суб’єкта єдиного міжнародного права. «Це абсолютно практична місія», – сказав Президент.

Інтерв’ю провела Ганна ЦУКАНОВА, яка з 2006 року очолює київське представництво «Франс-Прес».

Інтерв’ю буде опубліковане в четвер, 31 січня.

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