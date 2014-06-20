Україна хоче створити 10-кілометрову буферну зону вздовж кордону з Росією

Для посилення українсько-російської ділянки державного кордону Київ в односторонньому порядку впорядкує 10-кілометрову буферну зону і посилить охорону кордону. Про це повідомив заступник голови Адміністрації президента Валерій Чалий, передає Радіо Свобода.

«Сьогодні ми говоримо про кордон, про те, що повинна бути створена 10-кілометрова буферна зона. Україна вже зробила певні кроки для забезпечення демаркації держкордону в односторонньому порядку. Це дозволить контролювати перетин кордону. Ясно, що одна з причин дестабілізації ситуації у країні – це нелегальний перетин наркотиків, найманців, коштів і навіть техніки через кордон України і Росії», – наголосив він.

Чалий заявив, що здійснення мирного плану президента Порошенка можливе за умови повернення Україною контролю над російською ділянкою кордону.

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Мирний план, за словами представника президентської адміністрації, передбачає паралельне здійснення низки кроків, які мають стабілізувати ситуацію на Сході держави. Серед іншого, йдеться про одностороннє припинення українськими силовиками вогню на короткий термін, звільнення сепаратистами заручників і складення ними зброї.

Президент Порошенко узгодив план з представниками легальних органів влади Донбасу, провідними мешканцями і громадськими діячами регіону, повідомив Чалий.

Валерій Чалий напередодні президентським указом був призначений заступником голови Адміністрації президента, він відповідатиме за зовнішньополітичний напрямок роботи.