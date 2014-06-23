ЗМІ: Морпіхів-зрадників з Керчі звільняють і переводять в будбат

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на співробітника Міністерства оборони України, який побажав не називати своє ім'я.

На базі батальйону морської піхоти міста Керчі створюється батальйон залізничних військ - будбат. Також з батальйону звільняють всіх жінок-військовослужбовців.

Читайте такожЗа зраду присяги звільнено 12 тисяч правоохоронців, які працювали в Криму«При прийнятті присяги РФ зрадникам з Керченського батальйону морської піхоти обіцяли не розформовувати батальйон, збільшити заробітну плату і підвищити по службі - але на ділі вийшло трохи інакше. Всіх жінок і офіцерів звільнять, деяких контрактників залишать», - розповів службовець Міноборони.

Як повідомлялося, морпіхи, які залишилися вірними Україні, були передислоковані з Керчі в Миколаїв.