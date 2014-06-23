Cуд дав дозвіл на затримання самопроголошених лідерів «ДНР» та «ЛНР» - ГПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

В повідомленні йдеться, що «загалом мова йде про обрання вказаної міри запобіжного заходу 11 представникам так званих «республік»: «прем’єр – міністру ДНР» Олександру Бородаю, «голові служби безпеки ДНР» Олександру Ходаковському, «віце-прем’єр-міністру з соціальної політики ДНР» Олександру Калюському, «міністру праці та соціальної політики ДНР» Роману Лягіну, «міністру інформації та масових комунікацій ДНР» Олександру Хрякову, «керівнику управління справами уряду ДНР» Борису Литвинову, «міністру економічного розвитку ДНР» Володимиру Підгірному, а також «міністру оборони ЛНР» Ігорю Плотницькому, «міністру внутрішніх справ ЛНР» Юрію Івакіну, «голові центральної виборчої комісії ЛНР» Олександру Малихіну, «голові парламенту ЛНР» Олексію Карякіну».

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Як повідомлялося, Генеральною прокуратурою України за участь у діяльності терористичних організацій так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» вищеназваним особам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної організації).