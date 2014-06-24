Вночі бойовики обстріляли блокпост сил АТО на Луганщині - Тимчук

Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука.

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», не дивлячись на вчорашню обіцянку виконувати умови перемир'я на Донбасі, терористи продовжують зривати мирний процес врегулювання ситуації", - зазначив експерт. Читайте такожРосійські ЗМІ: Терористи зобов'язуються дотримуватися перемир'я до 27 червня

Зокрема, вночі обстріляли блокпост сил АТО в Луганській області.

Обстріл вівся з автоматичної стрілецької зброї.