Вночі бойовики обстріляли блокпост сил АТО на Луганщині - Тимчук
07:59, 24 червня 2014Політика
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Бойовики не дотримуються умови перемир'я і продовжують обстрілювати блокпости сил АТО на Донбасі.
Бойовики не дотримуються умови перемир'я: вночі обстріляли блокпост сил АТО на Луганщині / Twitter gazeta.ru
Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука.
"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», не дивлячись на вчорашню обіцянку виконувати умови перемир'я на Донбасі, терористи продовжують зривати мирний процес врегулювання ситуації", - зазначив експерт. Читайте такожРосійські ЗМІ: Терористи зобов'язуються дотримуватися перемир'я до 27 червня
Зокрема, вночі обстріляли блокпост сил АТО в Луганській області.
Обстріл вівся з автоматичної стрілецької зброї.
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