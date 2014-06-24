Бойовики не дотримуються умов перемир'я і продовжують обстрілювати позицій сил АТО - Селезньов

Про це у соцмережі написав речник сил АТО Владислав Селезньов.

"Бойовики не припиняють обстрілів позицій українських військовослужбовців. Так, за минулу добу кілька разів було обстріляно блокпост на розі шляхів, що спрямовані на Красний Лиман та Слов’янськ. Бойовики вели вогонь з територій населених пунктів, що межують зі Слов’янськом, під час обстрілу використовували автоматичні гранатомети АГС-17, підствольні гранатомети, двічі обстрілювали блок пост з мінометів", - підкреслив речник. Читайте такожРосійські ЗМІ: Терористи зобов'язуються дотримуватися перемир'я до 27 червня

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Блок пост на шляху Северодонецьк - Старобельськ також минулої ночі було обстріляно бойовиками зі стрілецької зброї. Вогнем у відповідь напад відбито. Втрат серед українських військовослужбовців немає.