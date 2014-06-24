З лав міліції звільнено майже 17 тисяч осіб за порушення присяги - МВС

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України – керівник апарату міністерства Сергій Чеботар, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За його словами, у правоохоронному відомстві ведеться активна боротьба з міліціонерами, які зрадили присязі, зокрема причетні до корупційних схем, торгівлі наркотиками та вчинення інших правопорушень.Читайте такожАваков звільнив 13 даішників за відмову їхати в зону АТО: "Служити країні - це не махати паличкою!"

Як сказав Чеботар, боротьбі з корупцією ведеться по всій території України. у Міністерстві внутрішніх справ виробляється система перевірки кадрів та боротьби з корупцією, система, яка дозволить в повній мірі виконати ті завдання, які ставить сьогодні керівництво країни, процес реформування в МВС триває.