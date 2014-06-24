Адвокат обвинуваченого в підготовці замаху на Путіна заявляє про зникнення речдоків

Про це УНІАН повідомила сама Черток. За її словами, сьогодні, 24 червня, відбулося «чисто технічне засідання суду».

«Один речдок знищений, а місцезнаходження другого нам невідоме. Перший речдок - порошок, кристалічна речовина, яка була вилучена, і була проведена експертиза, що нібито це - триперекись ацетону (ініціююча вибухова речовина - УНІАН). В останній експертизі була позначка про те, що в ході проведення цієї експертизи речовина була знищена. Але зазвичай не позначка робиться, а складається окремий акт...», - сказала Черток.

За її словами, другий речовий доказ - фрагменти банок з-під кока-коли, в яких нібито зберігалася вищевказана речовина.

«Нас цікавили самі банки, тому що дана експертиза була призначена судом за моїм клопотанням у зв`язку з тим, що на фрагментах банок, якщо вони побували у пожежі, повинні бути фрагменти сажі, кіптяви та іншого. Однак банок як таких немає ...

Ми ретельно переглянули два пакети з речовими доказами, ні в одному, ні в другому банок немає. Тобто, можна говорити про те, що ці банки хтось спеціально не поклав у пакети. Хто це зробив, слідчий, або якісь оперативники - нам це, на жаль, невідомо», - пояснила адвокат. Вона додала, що за фактом зникнення речдоків має намір клопотати перед судом про притягнення як свідка слідчого.

«Будемо домагатися проведення додаткового розслідування... На проведення експертиз купу часу витрачаємо, а людина-то поки сидить», - акцентувала Черток.

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Вона не змогла сказати, коли відбудеться наступне засідання суду у зв`язку з тим, що призначено кілька експертиз, в числі яких - вибухотехнічна, психологічна, а також, саме за наполяганням захисту, психологолінгвістична експертиза. Остання повинна з`ясувати, чи дає свідчення Осмаєв «своїми словами», чи вимовляє спеціально завчений текст, здійснюється чи на нього в цей час тиск та інше.

«Там в цілому майже 16-17 питань. Ось ця експертиза не може бути проведена в Одесі, це доведеться робити в Києві... У самому проспекті Одеського інституту судових експертиз сказано, що вони проводять таку експертизу, але мені її проводити відмовилися, посилаючись на те, що немає фахівця», - розповіла адвокат.

Як вона пояснила, тільки по завершенню всіх цих експертиз «можливе повернення справи до суду і подальший розгляд цієї справи». На її думку, не виключено, що на проведення перерахованих експертиз піде не менше 2 місяців.

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2012 р. спецслужби Росії і України повідомили про затримання в Одесі злочинців, які перебували в міжнародному розшуку, - громадянина Казахстану Іллі Пьянзіна і уродженця Грозного Адама Осмаєва. За даними спецслужб, з показань затриманих стало відомо, що вони готували замах на Путіна в Москві, яке мало відбутися відразу після березневих виборів Президента Росії.

За версією слідства, Пьянзін, перебуваючи в грудні 2011 р. на території України, за пропозицією Осмаєва і Руслана Мадаєва вступив у створену за розпорядженням керівника незаконного збройного формування ”Імарат Кавказ” Доку Умарова постійну озброєну групу. З метою підготовки до вчинення злочину зазначені особи в період грудня 2011 незаконно виготовили не менше двох кумулятивних вибухових пристроїв, призначених для ураження броньованих автомобілів, і випробували їх силу в передмісті м.Одеси. При виготовленні 4 січня 2012 чергового саморобного вибухового пристрою виникла пожежа, в результаті якого Мадаєв загинув, а Пьянзін і Осмаєв були затримані правоохоронними органами України. Згодом Пьянзіна за запитом Генеральної прокуратури Російської Федерації видали російській стороні.

14 серпня 2012 Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам РФ 31-річного Осмаєва. Однак Європейський суд з прав людини рекомендував владі України не видавати затриманого Росії та процес екстрадиції підслідного в РФ був припинений.

Осмаєв неодноразово заявляв, що зізнався в підготовці замаху під тиском і тортурами.