На Чернігівщині перекинулася вантажівка з 18 тоннами рідкого компоненту для виготовлення фарби

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, 24 червня о 21.23 на 10 км автодороги Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч сталося перекидання вантажного автомобіля "ДАФ-400", що належить фірмі ТОВ "ІнтерСіверТранс". Внаслідок перекидання було частково блоковано рух на автодорозі у напрямку м. Городня.

Також, за даними ОДА, «з вантажного автомобіля відбувалось витікання рідкого компоненту для виготовлення фарби (вантажівка перевозила 18 тонн рідини)».

З метою розблокування руху та припинення витікання речовини залучалися підрозділи Управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області (4 одиниці техніки та 11 працівників особового складу).

Як уточнили у прес-центрі Управління ДСНС в області, ліквідація наслідків аварії тривала до 2-ї години ночі.