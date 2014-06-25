На кордоні Харківської та Луганської областей з'являться додаткові блокпости – ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник голови-керівник апарату Харківської обласної державної адміністрації Василь Хома під час робочого візиту до Куп'янського району, де разом з представниками Служби безпеки України, МВС та Харківського прикордонного загону він оглянув території, що межують з Луганською областю.

«Ми зробили такий оглядовий об'їзд для того, щоб визначити, де будуть розташовуватися стаціонарні, базові та пересувні блокпости», - зазначив Хома.

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За його словами, додаткові блокпости необхідні для того, щоб перекрити основні дороги з Луганської в Харківську область для осіб, які можуть дестабілізувати обстановку і ускладнювати ситуацію на території регіону.

«Та мирна ініціатива, з якою виступив президент, не сприймається сепаратистами. За три дні перемир'я було скоєно більше трьох десятків нападів на блокпости, був обстріл, є поранені й убиті. Ми повинні бути готові до того, що сепаратисти не складуть зброю і продовжать воювати», - акцентував Хома.

За його відомостями, завершити організацію блокпостів планується до кінця наступного тижня.