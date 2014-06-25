Активісти проситимуть Кабмін і президента зробити "Межигір'я" національним парком

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив комендант "Межигір'я" Денис Тарахкотелик.

"Це однозначно має бути національний парк - найдивовижніший в Україні і, я сподіваюсь, у світі. Бо те, що там знаходиться - від рослин до ландшафтного дизайну, є надзвичайно дороге і красиве. Його потрібно утримувати і примножувати", - наголосив він.

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Він зазначив, що за весь час держава не надала коштів на утримання об'єкту, тому після консультацій з громадою він прийняв рішення встановити конкретну плату для туристів. "Оскільки нам потрібні були кошти для того, щоб утримувати все, платити зарплату персоналу і вирішувати проблемні питання, які кожного дня виникають. На корми ми протягом трьох місяців не витрачали кошти, бо були запаси на території і допомагали волонтери, тому не було необхідності виділяти кошти на тварин, але ми платили кошти персоналу", - сказав він, додавши, що наразі на утримання всієї території "Межигір'я" йде близько 800 тис. грн. При цьому комендант зазначив, що за березень з туристів було зібрано близько 250 тис. грн, за квітень - 550 тис., а за травень 1 млн 250 тис. грн.

Він також зазначив, що на утриманні в "Межигір'ї" наразі перебувають 72 переселенців, з них половина - діти.

"Ми їх утримуємо. Жодної копійки з них не взяли. Харчування у них відбувається тричі на день. Всі необхідні речі вони отримують. Волонтери також почали дещо підвозити", - сказав він.

Комендант колишньої резиденції також зазначив, що наразі у "Межигір'ї" працює більше 130 осіб, мінімальна зарплата яких становить 3000 тис. грн.

У свою чергу координатор Автомайдану Дмитро Карп зазначив, що важливим пунктом є створення національного підприємства, яке б стало балансоутримувачем "Межигір'я".

"Це має бути національний парк... Ми б хотіли, щоб було створено національне підприємство, якому він буде переданий в управління, і люди, які там знаходяться і утримують територію, були взяті на державну службу з подальшим штатним розписом, щоб можна було проводити необхідну господарську діяльність в повному обсязі, а не так, як ми сьогодні її проводимо", - сказав Карп, зазначивши, що відповідне звернення до президента та Кабміну громада направить вже найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Київської області повернув у державну власність 135 га земель, на яких розташована резиденція «Межигір’я».