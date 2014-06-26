У Луганську на вимогу ЛНР відключені всі вуличні веб-камери
12:34, 26 червня 2014Політика
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Провайдер «Луганські домашні мережі» 25 червня відключив всі веб-камери, встановлені в громадських місцях на вулицях Луганська, які працювали цілодобово в режимі он-лайн.
Reuters
Як повідомив УНІАН представник Луганської обласної державної адміністрації, керівництво самопроголошеної Луганської народної республіки (ЛНР) наказало провайдеру відключити камери, яких у місті налічується більше 15. Після цього, увечері в середу система веб-камер припинила роботу на невизначений термін.
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Рано вранці 25 червня вуличні веб-камери зафіксували чергову колону військової техніки, що рухалась по центру Луганська.
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