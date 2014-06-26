У Луганську на вимогу ЛНР відключені всі вуличні веб-камери

Як повідомив УНІАН представник Луганської обласної державної адміністрації, керівництво самопроголошеної Луганської народної республіки (ЛНР) наказало провайдеру відключити камери, яких у місті налічується більше 15. Після цього, увечері в середу система веб-камер припинила роботу на невизначений термін.

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Рано вранці 25 червня вуличні веб-камери зафіксували чергову колону військової техніки, що рухалась по центру Луганська.