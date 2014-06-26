У Харкові за лайливу пісню про Путіна активістам присудили виправні роботи

Як повідомив кореспондента УНІАН Бистріченко, відповідне рішення сьогодні, 26 червня, ухвалив Дзержинський районний суд Харкова.

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«Рішення – 50 годин виправних робіт. Суддя передбачив, що ми будемо проходити покарання в житлово-комунальних господарствах Харкова. Це за ст. 173 (дрібне хуліганство), а по суті це було за «Путін х…ло»», - сказав Бистріченко.

Він зазначив, що міліція «зафіксувала правопорушення» вчора, 25 червня, на площі Свободи біля пам’ятника Леніну, де активісти Євромайдану «висловили своє ставлення до Путіна».

Бистріченко зазначив, що адмінпротокол міліціонери склали на трьох осіб: на нього, на Зінченка й на активіста «Правого сектору». Він додав, що сьогодні на судове засідання активіст «Правого сектору» не з’явився, тому його справу не слухали.

Бистіченко підкреслив, що буде оскаржувати рішення суду.