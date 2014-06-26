Консультації з РФ щодо імплементації угоди про ЗВТ з ЄС не потрібно політизувати – Немиря



Про це народний депутат України (ВО «Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорій Немиря заявив під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Можуть виникнути технічні речі, по яким розумно проводити технічні консультації. Але це не повинно бути політизовано. Більш того, я думаю, в інтересах української сторони і виробників проводити технічні консультації, але бачити червону лінію, коли ці консультації переростають у щось таке, що вже є політичним тиском», - зазначив Немиря.

Як повідомляв УНІАН, економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що передбачає створення Зони вільної торгівлі, буде підписана 27 червня в Брюсселі за участю президента України Петра Порошенка.

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Москва раніше заявляла, що буде змушена закривати свій ринок з Україною, аби не допустити неконтрольованого напливу до РФ європейських товарів, які можуть потрапляти через українську територію завдяки дії цієї угоди.

У даний час ЄС та РФ проводять двосторонні консультації щодо Угоди про асоціацію між Україною ат Євросоюзом.

25 червня прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова провести публічні консультації щодо імплементації пунктів угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом для того, щоб зняти всі упередження з цього питання для російської сторони.