Мер Алушти Станіслав Колот пішов у відставку
11:23, 27 червня 2014Політика
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Сьогодні в ході засідання виконкому міської ради міський голова Алушти Станіслав Колот подав заяву про відставку.
REUTERS
"Спасибі всім за співпрацю. Я подав заяву про відставку. Причин багато, причини різні", - сказав членам виконкому Станіслав Колот., передає Кримське інформаційне агентство.
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Він нагадав, що після виборів у вересні призначення мера міста буде організовано по-іншому. "Все буде зроблено згідно з законодавством", - запевнив Станіслав Колот.
В Алушті відбудеться закрите засідання сесії міської ради, в ході якого депутатам буде представлена відставка мера і буде прийнято рішення про те, хто буде виконувати ці обов'язки до вересня.
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