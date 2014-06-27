Мер Алушти Станіслав Колот пішов у відставку

"Спасибі всім за співпрацю. Я подав заяву про відставку. Причин багато, причини різні", - сказав членам виконкому Станіслав Колот., передає Кримське інформаційне агентство.

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Він нагадав, що після виборів у вересні призначення мера міста буде організовано по-іншому. "Все буде зроблено згідно з законодавством", - запевнив Станіслав Колот.

В Алушті відбудеться закрите засідання сесії міської ради, в ході якого депутатам буде представлена відставка мера і буде прийнято рішення про те, хто буде виконувати ці обов'язки до вересня.