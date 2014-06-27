Угода про асоціацію є інструментом підготовки до членства в ЄС

14:03, 27 червня 2014
Політика
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У Брюсселі Україна і Євросоюз підписали Угоду про асоціацію. Лідери країн ЄС привітали цей крок, назвавши його історичним для обох сторін.

Президент України Петро Порошенко приймає вітання з підписанням Угоди про асоціацію від прем`єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона
Президент України Петро Порошенко приймає вітання з підписанням Угоди про асоціацію від прем`єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона  /  © REUTERS
Президента України Петра Порошенка з пыдписанням Угоди привытала канцлер Нымеччини Ангела Меркель
Президента України Петра Порошенка з пыдписанням Угоди привытала канцлер Нымеччини Ангела Меркель  /  © REUTERS
Канцлер Німеччини поспілкувалась з Петром Порошенком після підписання Угоди
Канцлер Німеччини поспілкувалась з Петром Порошенком після підписання Угоди /  © REUTERS
Петро Порошенко, Ангела Меркель іФрансуа Олланд обговорили позицію ЄС в налагодженні миру в Україні
Петро Порошенко, Ангела Меркель іФрансуа Олланд обговорили позицію ЄС в налагодженні миру в Україні /  © REUTERS
Виступаючи в Брюсселі президент зазначив, що підписання асоціації з ЄС - один з історичних моментів за роки незалежності
Виступаючи в Брюсселі президент зазначив, що підписання асоціації з ЄС - один з історичних моментів за роки незалежності /  © REUTERS
Петро Порошенко в рамках саміту ЄС проводить ряд незапланованих зустрічей, зокрема, з канцлером Німеччини і президентом Франції
Петро Порошенко в рамках саміту ЄС проводить ряд незапланованих зустрічей, зокрема, з канцлером Німеччини і президентом Франції /  © REUTERS
Виступаючи на саміті ЄС Петро Порошенко заявив, що необхідно використовувати будь-яку можливість для припинення конфлікту
Виступаючи на саміті ЄС Петро Порошенко заявив, що необхідно використовувати будь-яку можливість для припинення конфлікту /  © REUTERS
Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу, президент України Петро Порошенко і президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей тиснуть один одному руки після підписання Угоди
Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу, президент України Петро Порошенко і президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей тиснуть один одному руки після підписання Угоди /  © REUTERS
Президент Литви Даля Грібаускайте привітала український народ з підписанням Угоди про асоціацію
Президент Литви Даля Грібаускайте привітала український народ з підписанням Угоди про асоціацію /  © REUTERS
Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу і президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей у кулуарах саміту ЄС
Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу і президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей у кулуарах саміту ЄС /  © REUTERS

Голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу заявив, що таким чином ЄС відкриває двері майбутнім членам організації, і підписання Угоди про асоціацію є початком масштабної співпраці ЄС і України. "Це початок подорожі, в яку ЄС відправляється з цими трьома країнами (Україна, Грузія і Молдова. - УНІАН)", - зазначив Жозе Мануел Баррозу, передає радіо "Свобода".

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