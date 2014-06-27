Угода про асоціацію є інструментом підготовки до членства в ЄС

Голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу заявив, що таким чином ЄС відкриває двері майбутнім членам організації, і підписання Угоди про асоціацію є початком масштабної співпраці ЄС і України. "Це початок подорожі, в яку ЄС відправляється з цими трьома країнами (Україна, Грузія і Молдова. - УНІАН)", - зазначив Жозе Мануел Баррозу, передає радіо "Свобода".