Угода про асоціацію є інструментом підготовки до членства в ЄС
14:03, 27 червня 2014Політика
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У Брюсселі Україна і Євросоюз підписали Угоду про асоціацію. Лідери країн ЄС привітали цей крок, назвавши його історичним для обох сторін.
Голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу заявив, що таким чином ЄС відкриває двері майбутнім членам організації, і підписання Угоди про асоціацію є початком масштабної співпраці ЄС і України. "Це початок подорожі, в яку ЄС відправляється з цими трьома країнами (Україна, Грузія і Молдова. - УНІАН)", - зазначив Жозе Мануел Баррозу, передає радіо "Свобода".
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