Батальйон "Донбас" вимагає припинення перемир'я та запровадження військового стану

Про це йдеться на сторінці батальйону у Фейсбуці.

"Всі ми затамувавши подих і ледь стримуючи себе, споглядали за тим, як під час "перемир'я" гинули наші земляки. Ми гідно витримали відведений час. Але чекати надалі - неможливо", - йдеться у повідомленні.

На думку батальйону "Донбас" українці вже довели і собі і світу, що не дивлячись на перешкоди, здатні досягати поставлених цілей.

"Лише декілька місяців тому ми, об'єднані спільною метою, побороли диктатуру та зробили крок на зустріч громадянському суспільству, демократії та європейським цінностям. Ми разом пережили страшну зиму, яка закінчилася нашою з вами спільною перемогою. 27 червня було підписано економічну частину Асоціації з ЄС. Саме через неї ми зібралися 21 листопада "випити чаю" і затрималися на довгі 3 місяці на Майдані Незалежності. Але на нашому шляху нова загроза. Ми маємо справу з некерованою силою агресора. На території України йде війна. Кількість людських жертв вже втричі перевищила жертви зимових подій", - наголошує батальйон "Донбас".

Батальйон просить знову зібратися біля Адміністрації Президента об 11:00 цієї неділі і вимагати припинити перемир'я, запровадити воєнний стан, видати достатню кількість зброї батальйонам і дозволити їм здійснити заходи, необхідні для винищення окупантів.