Бойовики за останні три дні 44 рази порушували умови перемир'я у зоні АТО - Селезньов

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

«Сили АТО виконали комплекс заходів щодо встановлення обладнання з моніторингу та фіксації дій бойовиків, спрямованих на дестабілізацію ситуації в регіоні», - зазначив він і додав, що «в режимі он-лайн тривають зйомки обстрілів блокпостів і позицій, на яких дислокуються сили АТО».Читайте такожУ центрі АТО повідомили, хто перебував на борту збитого під Слов'янськом вертольота Мі-8

Селезньов наголосив, що «наявні неспростовні докази свідчать про грубе порушення бойовиками умов мирного плану з урегулювання конфлікту на сході України».

«Керівництво АТО наполягає на дотриманні умов мирного плану з урегулювання ситуації на сході України. Одночасно з цим фіксує окремі випадки провокацій і злочинних дій з боку бойовиків», - зауважив речник АТО.

«Тільки за три дні силами АТО зафіксовано 44 випадки порушення бойовиками режиму припинення вогню, з них 6 тільки за останні кілька годин», - підкреслив прес-офіцер.Читайте такожБлизько 250 бойовиків просуваються до позицій сил АТО під Краматорськом - експерт

«Серед них обстріл бойовиками зі стрілецької зброї блокпосту поблизу комбікормового заводу, мінометні обстріли блокпосту українських військовослужбовців, розташований на горі Карачун. Ведення вогню з автоматичного гранатомета АГС-17 по позиціях українських військовослужбовців на блокпосту, що дислокуються на перехресті доріг на Красний Лиман та Слов'янськ», - уточнив Селезньов.