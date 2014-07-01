Держава має залучати волонтерів до ведення кібервійн, - військовий експерт

Про це заявив військовий експерт інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

Нагадаємо, за повідомленням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Управління інформаційної безпеки буде займатися взаємодією і оперативним управлінням інформаційними потоками в режимі бойової обстановки, а також обробкою та інтерпретацією інформації для вироблення оперативних управлінських рішень.

На думку Ігоря Козія, основна державна структура, яка зобов'язана відповідати за інформаційну безпеку, це Держтелерадіо. Оскільки, з одного боку, воно видає ліцензії на мовлення, а з іншого - може виробляти загальнонаціональну інформаційну політику. При цьому інформполітика повинна коригуватися залежно від рішень РНБО.

Читайте такожУправління інформаційної безпеки Нацгвардії очолив Юрій СтецьВодночас експерт не виключає залучення до інформаційної боротьби волонтерських об'єднань.

«Є талановиті люди, які готові співпрацювати за гроші - якщо у держави є бюджет, то чому б і ні? Але є й ті, хто готовий працювати за ідею. В даному випадку потрібно здійснювати їх координацію і виробляти спільні правила гри. Для цього у нас є Верховна Рада і політсили, які в неї входять», - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, що, на думку медіа-експерта Сергія Черненка, деякі політичні сили вже негласно вступили у кібервійну. Після аналізу соціальних мереж експерт простежив, що інформаційну відсіч російським коментаторам, які займаються цілеспрямованою пропагандою серед жителів Донбасу, дають організовані групи українських активістів. Зокрема, згідно з його висновками, одна з груп регулюється ВО «Свобода», з якою пов'язано багато акаунтів, які беруть участь у кампанії.

«Єдиний тезовий ряд і перехід цих коментаторів на російську мову для кращої комунікації з місцевим населенням [східних областей] говорять про організованість їх зусиль», - заявив експерт.