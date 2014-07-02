Головою Генштабу стане генерал-лейтенант Муженко - журналіст

Про це у своєму Фейсбуці повідомляє журналіст Мустафа Найєм.

Крім того, за даними журналіста, у глави адміністрації президента з'являться два нові заступники - куратор силових відомств та керівник напряму "євроінтеграція і реформи".

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За даними Найєма, зміни міністра оборони поки що не буде. "Тривають пошуки", - написав журналіст.