Екс-міністр оборони Коваль став заступником секретаря РНБО
16:40, 03 липня 2014Політика
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Відповідний указ опублікований на президентському сайті.
Екс-міністр оборони Коваль став заступником секретаря РНБО / Фото: УНІАН
Президент України Петро Порошенко призначив Михайла Коваля заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Відповідний указ № 564/2014 опублікований на президентському сайті.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня Верховна Рада України звільнила Коваля з посади в.о. міністра оборони.
На засіданні Верховної Ради Порошенко зазначив, що призначить Коваля заступником секретаря РНБО.
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