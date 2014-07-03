Екс-міністр оборони Коваль став заступником секретаря РНБО

16:40, 03 липня 2014
Політика
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Відповідний указ опублікований на президентському сайті.

Фото: УНІАН

Президент України Петро Порошенко призначив Михайла Коваля заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний указ № 564/2014 опублікований на президентському сайті.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня Верховна Рада України звільнила Коваля з посади в.о. міністра оборони.

На засіданні Верховної Ради Порошенко зазначив, що призначить Коваля заступником секретаря РНБО.

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