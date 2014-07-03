Екс-міністр оборони Коваль став заступником секретаря РНБО

Відповідний указ опублікований на президентському сайті.

Президент України Петро Порошенко призначив Михайла Коваля заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Відповідний указ № 564/2014 опублікований на президентському сайті. Читайте такожНовим Міністром оборони України став Валерій Гелетей Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня Верховна Рада України звільнила Коваля з посади в.о. міністра оборони. На засіданні Верховної Ради Порошенко зазначив, що призначить Коваля заступником секретаря РНБО.

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