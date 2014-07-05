У Луганську і Донецьку воювати з бойовиками буде складніше через велику кількость мирного населення - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

«Луганськ і Донецьк вже на вечір цього дня будуть набиті бойовиками, що біжать, під зав’язку. Ми пам'ятаємо, як важко було відбивати у ворога невеликий Слов'янськ, повний мирних жителів. Воювати ж в обласних центрах, враховуючи величезну чисельність мирного населення, буде важче в багато разів», - зазначив Тимчук.Читайте такожДо Донецька прибули бойовики зі Слов'янська та Краматорська - міськрада

При цьому він підкреслив, що вибити озброєних терористів з великих міст швидко не вийде.

Крім того, експерт роз'яснив, чому по бойовиках не здійснюються авіаудари.

«Чому по бойовиках, що тікають, не працює авіація? Тут треба розуміти, що терористи щосили використовують цивільний транспорт – наприклад, з Краматорська вони бігли в основному легковими автомобілями, відібраними у мирного населення. Знищувати все підряд з того, що рухається дорогами, зрозуміло, ніхто не буде», - сказав Тимчук.

Крім того, він назвав додатковим дестабілізуючим чинником ситуацію на кордоні.Читайте такожВатажок терористів «ДНР» Гіркін втік зі Слов'янська - Аваков

«На глибокий жаль, враховуючи розстановку сил, узяти його (кордон - УНІАН) під контроль на деяких ділянках також дуже непросто», - зазначив Тимчук.