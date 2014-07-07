У Донецьку в одному з вишів бойовики викрали 17 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міського управління міліції.

Згідно з оперативними зведеннями за минулу добу, до Ворошиловського райвідділу міліції звернувся представник вищого навчального закладу із заявою про те, що група невідомих під загрозою застосування фізичного насильства заволоділа 17 легковими автомобілями, що належать вишу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 298 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, сполучене із загрозою застосування насильства, небезпечного для життя або здоров'я потерпілого). Проводиться розслідування.