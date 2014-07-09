У Луганську бойовики пошкодили магістральний газопровід, можливий вибух

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник громадської організації – Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов, запевнивши, що дану інформацію йому передають безпосередньо з місць події місцеві жителі, серед яких члени його громадської організації, очевидці того, що відбувається.

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За його словами, в результаті обстрілу «в районі аеропорту перебито газову трубу і зараз у цьому місці відбувається витік газу». «Небезпека полягає в тому, що через безперервний інтенсивний вогонь з боку терористів у місці витоку газу можливий вибух», - підкреслив Снегирьов.