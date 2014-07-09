Порошенко виступає за суттєве скорочення кількості держслужбовців: "Вони і так нічого не роблять"
За його словами, Україні не потрібна та кількість державних службовців, яка є на сьогодні.
Президент України Петро Порошенко виступає за суттєве скорочення кількості державних службовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками громадських реформаторських рухів.
Читайте такожЯрема скоротив штат ГПУ на більш як 1,5 тисячі посад
За його словами, Україні не потрібна та кількість держслужбовців, яка є на сьогодні.
“Вони і так нічого не роблять”, - сказав Порошенко.
За його словами, запровадження електронного урядування продемонструє, що така кількість держслужбовців не потрібна.
Читайте такожЗМІ: Нелегітимний уряд Криму збільшив свій штат у п'ять разів
Він дав доручення щойно призначеному заступнику глави Адміністрації Дмитру Шинкіну, в першу чергу, запровадити електронне урядування в Адміністрації президента.