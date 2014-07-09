Порошенко виступає за суттєве скорочення кількості держслужбовців: "Вони і так нічого не роблять"

Президент України Петро Порошенко виступає за суттєве скорочення кількості державних службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками громадських реформаторських рухів.

Читайте такожЯрема скоротив штат ГПУ на більш як 1,5 тисячі посад

За його словами, Україні не потрібна та кількість держслужбовців, яка є на сьогодні.

“Вони і так нічого не роблять”, - сказав Порошенко.

За його словами, запровадження електронного урядування продемонструє, що така кількість держслужбовців не потрібна.

Читайте такожЗМІ: Нелегітимний уряд Криму збільшив свій штат у п'ять разів

Він дав доручення щойно призначеному заступнику глави Адміністрації Дмитру Шинкіну, в першу чергу, запровадити електронне урядування в Адміністрації президента.