В бою під Карлівкою зруйновані доти терористів, близько 25 бойовиків знищені - Семенченко
14:04, 10 липня 2014Політика
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В бою під Карлівка знищено близько 25 терористів, також зруйновані кілька дотів і укріплених пунктів терористів. Один український солдат убитий, один поранений.
В бою під Карлівка знищено близько 25 терористів - Семенченко / Фото: Міноборони
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав комбат "Донбасу" Семен Семенченко.
"Бій під Карлівка на сьогодні закінчено. Хороша взаємодія, комбіноване використання сил і засобів показали 93 бригада ВСУ, частини батальйонів Донбас, Дніпро - 2", - написав комбат.Читайте такожТерорист-снайпер убив солдата, який намагався врятувати пораненого товариша
За різними даними втрати терористів близько 25 осіб, у наших один убитий (93 бригада) ,1 поранений, повідомляє Семенченко.
Знищено кілька дотів і укріплений пунктів терористів.
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