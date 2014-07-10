В бою під Карлівкою зруйновані доти терористів, близько 25 бойовиків знищені - Семенченко

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав комбат "Донбасу" Семен Семенченко.

"Бій під Карлівка на сьогодні закінчено. Хороша взаємодія, комбіноване використання сил і засобів показали 93 бригада ВСУ, частини батальйонів Донбас, Дніпро - 2", - написав комбат.Читайте такожТерорист-снайпер убив солдата, який намагався врятувати пораненого товариша

За різними даними втрати терористів близько 25 осіб, у наших один убитий (93 бригада) ,1 поранений, повідомляє Семенченко.

Знищено кілька дотів і укріплений пунктів терористів.