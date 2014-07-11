Кравчук: Настане час, коли Україну проситимуть врятувати Крим

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив на конференції Warsaw East European Conference (WEEC 2014) у Варшаві.

"Крим буде спустошеним, як сіра зона чи чорна діра. Та рано чи пізно настане час, коли (кримчани) приїдуть до України та попросять рятувати Крим", - сказав він.

Кравчук розкритикував плани російської влади створити на півострові гральну зону, заявивши, що вона приречена на поразку та від цього не виграють місцеві мешканці.

"На вході до кримського Лас Вегаса будуть стояти чеченці та російські мордовороти і будуть стріляти один до другого за 2 долари. Це нічого не дасть для готелів, санаторіїв, для того, чим Крим живе", - відзначив політик.

Читайте такожВ окупованому Криму восени почнуть забороняти громадські об'єднання - Чубаров"Мешканці Криму не зможуть цього витримати", - додав він та зауважив, що вже зараз видно проблеми навіть із забезпеченням півострова продуктами харчування.

Кравчук також наголосив, що Микита Хрущов насправді не подарував Крим Україні, а перекинув на тодішню українську республіку обов'язки з розвитку півострова, котрий був у жалюгідному стані.

Він теж зауважив, що передача відбулася на підставі офіційного звернення органів РСФР до УРСР та затверджена на рівні Радянського союзу, що підтверджують офіційні документи.