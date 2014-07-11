У Порошенка прогнозують складний шлях з визволення льотчиці Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам сказав заступник глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий.

Він нагадав, що сьогодні Україна звертається з цього приводу до міжнародних структур, зокрема президент України дав відповідні доручення МЗС та силовим відомствам.

І сьогодні, за його словами, крім того, що направляються ноти, працюють українські консули.

“Йде активна робота, але ви розумієте, що це все робилось демонстративно і протиправно, тому я думаю, що це буде складний шлях, але цей випадок став резонансним у світі. Ви бачите, що сьогодні в світі ставлення до таких дій, вони є неприйнятними”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня.

Зараз вона перебуває в слідчому ізоляторі у Воронежі.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня.

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У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а при перевірці документів в одному з населених пунктів була затримана. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів у Луганській області, які загинули в зоні проведення бойових дій.

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9 липня президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про невідкладні заходи з повернення в Україну Савченко. До процесу звільнення льотчиці залучено МЗС, Генеральну прокуратуру і Міністерство юстиції.