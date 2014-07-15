"Майданівці" говорять, що підуть воювати на Донбас лише разом с сином Авакова

Жителі наметового містечка у центрі столиці висунули умову, за якої вони готові згорнути Майдан і піти воювати на Схід. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

"Ми готові звільнити Майдан від наметів і піти на фронт" - таку інформацію передав ТСН телефоном Іван Кочмар, який називає себе керівником чоти, третьої сотні. Ми зустрілися з ним біля намету, де зібралися його товариші. Усі - обурені учорашнім виступом Арсена Авакова в ТСН-тижні, де він називає теперішній Майдан проектом ФСБ.

Такі звинувачення пожильці Майдану називають образливими й безпідставними і висувають владі свої умови для звільнення Майдану.

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"Ми хочемо, щоб пан Аваков послав свого сина поряд з нами! І всі, хто там сидить у Вервхоній раді, хай теж збирають своїх дітей, і ми всі підем. Але тільки в тому випадку, якщо вони приведуть своїх дітей і скажуть: ось вони підуть з вами!", - розповідає Іван Кочмар.

Один з "майданівців" каже, що намагався записатися до батальону "Крим", але йому чомусь відмовили попри гарну фізичну форму. Таких, забракованих, тут кілька. Чотовий Іван Кочмар каже: на Майдані вони збирають допомогу військовим. Це одна з причин, чому тут сидять.

Пожильців Майдану обурює, що журналісти знімають на Майдані лише "чорні плями". Плями - це чоловіки напідпитку: вони тут на кожному кроці. Жителям Майдану не подобаєтся, коли показують їхній побут, коли згадують так звані "сотні" у контексті кримінальних історій. Не подобається настільки, що журналістам погрожують.

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І при цьому звинувачують медіа у необ'єктивності. Тут в один голос запевняють: лишаються, бо революція ще не перемогла, бо з громадою нова влада не рахується. Але аргументів, що форми протесту та тиску на владу мають бути вже іншими, чути не дуже хочуть.

Частина майданівців перебралася в інше місце, до Київської фортеці. Інші записалися до добровольчих батальйонів. Хто залишається в центрі, навіть смоборонівці не знають.

"Не можу говорити цифрами, але більшість із тих, хто стоять на Майдані, поприїжджали сюди весною. Багато хто каже, що вони там відпочатку , але зараз це важко перевірити. Я вважаю, що Майдан свою функцію виконав", - каже Данило Кех, керівник виконавчого комітету самооборони Майдану.

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Психологи кажуть, що людям, які справді були тут від початку Майдану, бачили і пережили розстріл Небесної Сотні, і ніяк не можуть вийти з того бою, потрібна кваліфікована допомога, бо в них - посттравматичний стрес. Такі тут теж є. Але влада продовжує умовляти їх розійтися.

Нагадаємо, генпрокурор не виключає силового варіанту звільнення центру Києва від наметів.