На Донбасі виявили 72 провайдери, які незаконно транслюють російські телеканали

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення станом на 14 липня виявила 72 провайдери програмної послуги, які незаконно ретранслюють російські телеканали в Донецькій та Луганській областях, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, у Луганській області з 45 провайдерів російські канали транслюють 13 компаній, у Донецькій області зі 118 провайдерів - 59 компаній.

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У Нацраді зазначають, що регулятор щодня здійснює моніторинг іноземних програм у кабельних мережах. При цьому всі обставини трансляції російських каналів з'ясовуватимуться й уточнюватимуться.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення в своєму позові до компанії «Торсат» просила суд визнати програми чотирьох російських каналів: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир» такими, що не відповідають законам України та Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

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25 березня Київський адміністративний суд ухвалив рішення припинити трансляцію цих телеканалів в Україні на час розгляду позову. Незважаючи на це, в Нацраді заявили, що провайдери Донецької та Луганської областей не виконують рішення суду про відключення трансляції російських телеканалів.