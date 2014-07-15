Сікорський відвідає сьогодні Україну та зустрінеться з Порошенком
11:27, 15 липня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відвідає сьогодні Україну.
Радослав Сікорський / www.1tv.ru
Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко.
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«Сьогодні напередодні завтрашнього засідання Європейської Ради в Україну прибуде міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський для зустрічі з президентом Петром Порошенком. 16 липня країни ЄС обговорять свої дії на підтримку України», - написав він.
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