Сікорський відвідає сьогодні Україну та зустрінеться з Порошенком

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

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«Сьогодні напередодні завтрашнього засідання Європейської Ради в Україну прибуде міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський для зустрічі з президентом Петром Порошенком. 16 липня країни ЄС обговорять свої дії на підтримку України», - написав він.