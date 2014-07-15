Запрошення Росією спостерігачів ОБСЄ на кордон дезорієнтує світову спільноту - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич на брифінгу щодо актуальних питань зовнішньої політики.

''За умов продовження дій терористичними формуваннями, зокрема обстрілів території РФ, ініціатива МЗС РФ про розміщення спостерігачів ОБСЄ виключно на російських пунктах пропуску має на меті дезорієнтацію міжнародної спільноти щодо об'єктивної ситуації на державному кордоні, дискредитацію зусиль керівництва України'', - сказав він.

За словами Зварича, об'єктивність висновків місії ОБСЄ може забезпечити одночасний моніторинг ситуації в прикордонних районах на території України і РФ, "зокрема за умови встановлення режиму взаємного припинення вогню, а також припинення підтримки РФ терористичних збройних формувань на території України''.

"Чинною залишається пропозиція, висловлена українською стороною у своїх неодноразових зверненнях щодо необхідності вжиття російською стороною рішучих дій з метою недопущення систематичних порушень державного кордону озброєними особами та військовою технікою... ці звернення залишаються без відповіді компетентних органів РФ. Відтак, ми закликаємо російську сторону не займатися спробами дезорієнтації міжнародного співтовариства, намагаючись перекласти з себе відповідальність за нинішню ескалацію ситуації на сході України, а радше почати практичні кроки з метою досягнення реальної деескалації ситуації'', - сказав Зварич.

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Як повідомлялося, 14 липня Росія запросила спостерігачів ОБСЄ на пункти пропуску «Донецьк» і «Гуково» на російсько-українському кордоні.