Мера Попасної звільнили з полону: бойовики прострелили йому ногу та поранили ножем

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Мер міста Попасна в Луганській області, який був викрадений бойовиками 11 липня, звільнений з полону. Найманці його побили, прострелили ногу, завдали ножове поранення, внаслідок чого в нього стався серцевий напад», - зазначив він.

Читайте такожНа Донеччині знайшли могилу закатованих священиків – МВС«Сьогодні мер перебуває в лікарні в безпечному місці», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики 11 липня викрали міського голову міста Попасна Юрія Онищенка.

За інформацією виконувачки обов'язків голови Луганської облдержадміністрації Ірини Веригіної, «… було викрадено міського голову м. Попасна Онищенка Юрія Івановича. Ми планували вивозити дітей і жінок з цього міста, бойовики попереджали його, щоб він не займався вивезенням людей за межі «ЛНР».

Окрім цього, Онищенко переселяв жителів міста з небезпечних районів у заміські табори. 11 липня о 20.00 Онищенко зник. Його телефон було відключено.