У Європарламенті розділилися думки щодо підтримки України: більшість за, праворадикали проти - дебати

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Брюсселя.

Традиційно Україну підтримали європейські народники, соціалісти, зелені, консерватори, ліберали. Тільки представники радикальних партій говорили про „переворот” в Україні.

Зокрема, представник європейських народників Яцек Саріуш-Вольський заявив, що „це Росія погіршує ситуацію в Україні, нарощує свою присутність, свої війська та обладнання”. „Росія не залишила свій сценарій створити там заморожений конфлікт. Ми повністю підтримуємо наших партнерів, політично та економічно, підтримуємо мирний план президента Порошенка, а також право України на самооборону захист, відновити контроль над територією та кордонами”, - заявив він.

Читайте такожЄвропарламент підтримав Юнкера на посаду президента Єврокомісії При цьому Саріуш-Вольський висловився щодо необхідності дій з боку Росії. „Якщо Росія не зробить дій, спрямованих на деескалацію чи не виконає вимоги, які ми поклали на стіл, рішення Ради щодо санкцій повинно бути розглянуте у таких секторах, як оборона та енергетика. А як сигнал нашої солідарності з Україною, ЄП повинен швидко ратифікувати Угоди про асоціацію”, - наголосив політик.

Представник соціалістів Кнут Флекенштейн також зазначив, що ЄС „повинен бачити з російської сторони не слова, а дії”. „Росія несе відповідальність за ситуацію на сході України. Ми повинні підтримати український уряд в його зусиллях по відновленню мира та стабільності в країні. В ЄП ми повинні зрозуміти, що повинні діяти”, - підкреслив він.

Представник консерваторів Анна Фотига в свою чергу заявила, що „процес, який ми бачимо з часу виборів президентом Росії Путіна, є процесом поновлення імперіалізму, повернення вплину на пострадянському просторі”. „Ми повинні більше робити в плані санкцій”, - констатувала вона

Читайте такожФранцузька націоналістка Ле Пен висловила захоплення ПутінимПредставник лібералів Йоханнес Ван Баллен також висловився за те, щоб „президент Путін зупинив підтримку сепаратистів, контролював кордони та дав України справедливу ціну на газ”. „І він повинен прийняти міжнародні закони, а це значить, що Крим не є частиною Росії. Якщо не буде цих дій, ми повинні застосувати санкції”, - підсумував політик.

Представник об’єднаних лівих та північних лівих зелених Жірі Масталко вважає, що „сьогодні ми бачимо війну на європейському континенті, тенденції фашизму та гуманітарної катастрофи”. Разом з тим він не погодився із забороною комуністичної партії.

Представник зелених Ребекка Хармс у своєму виступі висловилася за те, щоб „припинити підтримувати Росію економічно та військово”.

Представник групи Європа свободи, депутат від Литви Валентінас Мазуроніс назвав події в Україні „непроголошеною гібридною війною”. „Це не війна з Україною, але військовий конфлікт, який є віддзеркаленням російського глобального конфлікту з цивілізацією та Європою. Якщо ми провалимо нашу відповідь, залишиться тільки одне питання – яка європейська країна буде наступною”, - заявив він.

Читайте такожЕкс-євродепутат: В Європарламенті з’явилося більше сил, які будуть ставити під питання, чи підтримувати Україну в конфлікті з МосквоюІ тільки політики праворадикальних партій, які були в меншості, висловлювали інші думки щодо подій в Україні та по-іншому оцінювали дії ЄС.

Так, зокрема депутат від Австрії, який не приєднався ні до однієї з політичних груп і який належить до партії Свободи Гаральд Влімський заявив, що „ЄС підтримав Майдан, не зважаючи на автомати, а уряд був зміщений в результаті перевороту”. „Ми закрили наші очі, коли 400 найманців з США, як про це написав Шпігель, опинилися в Україні. Намагайтеся зайняти збалансовану позицію”, - сказав він.

Депутат від незалежної партії Великобританії Майк Хокем назвав ЄС „безвідповідальним” за те, що підписав Угоду про асоціацію з Україною та за застосування санкції до Росії. При цьому він наголосив, що Європа залежить від російського газу.

Резолюція буде винесена на голосування у четвер. Станом на сьогодні існує сім проектів.