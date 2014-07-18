Генсек НАТО глибоко шокований трагедією з малазійським літаком

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляє, що він глибоко шокований трагедією, яка сталася з малазійським літаком і виступає за негайне повне міжнародне розслідування.

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Мова про це йде у заяві генсека НАТО, розповсюдженій у четвер в Брюсселі.

"Я глибоко шокований і засмучений падінням пасажирського літака Malaysia Airlines в Україні, що призвело до втрат багатьох життів. Я приношу мої найщиріші співчуття сім'ям і близьким загиблих і всім тим, хто доторкнувся до цієї страшної трагедії", - сказано в заяві.

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Расмуссен наголосив, що "багато чого неясно щодо обставин аварії". "Однак нестабільність в регіоні, викликана діями сепаратистів, створила ще більш небезпечну ситуацію. Важливо, щоб негайно, без будь-яких перешкод, було проведено повне міжнародне розслідування, щоб встановити факти і ті, які можуть бути відповідальними, були швидко притягнуті до відповідальності", - заявив він.