Рада ЄС оприлюднила рішення про розширення дії другої фази санкцій проти Росії

"Це відкриває шлях для заморожування активів осіб, які матеріально чи фінансово підтримали дії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. У відповідності до мандату лідерів ЄС, Рада має схвалити перший список таких осіб, у тому числі з Російської Федерації, до кінця липня", - сказано в письмовому рішенні Ради ЄС, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

На даний час, 72 особи, які залучені до дій проти територіальної цілісності України, мають заборони на поїздки і є предметом заморожування активів. У той же час, заморожені активи двох конфіскованих юридичних осіб в Криму і Севастополі.

Читайте такожМеркель закликала не поставляти «Містралі» до Росії

Юридичний текст буде опублікований в суботу в офіційному журналі ЄС. Сьогоднішнє рішення було прийнято за письмовою процедурою.