США і Британія продовжать тиск на Росію в разі, якщо не буде прогресу в деескалаціі

Мова про йшлося в ході телефонної розмови, повідомляє прес-служба уряду Великобританії.

"Вони обговорили свої оцінки того, що відбулося, у тому числі, зростання вірогідносты того, що літак був збитий ракетою, випущеною з території, що знаходиться під контролем повстанців. Вони обидва погодилися, що незалежне розслідування повинно розпочатися якомога швидше, а всі країни повинні взаємодіяти, щоб гарантувати, що проросійських сепаратисти забезпечили слідчим безпечний та безперешкодний доступ до місця падіння. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - говориться в повідомлені.

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Крім того, Кемерон та Обама обговорили подальші кроки, зроблені США і ЄС на цьому тижні, щоб "дати зрозуміти Росії, що вона заплатить ціну в разі, якщо вона не буде брати участі у мирному врегулюванні кризи". "Вони погодилися тримати тиск у наступні тижні, якщо не буде прогресу в напрямку деескалації", - повідомили в британському уряді.