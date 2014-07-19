Став відомий можливий маршрут, яким терористи хочуть передати «чорні ящики» до РФ

Велика частина «чорних ящиків» збитого терористами на території Донецької області малайзійського літака Boeing-777 знаходиться у терористів у Горлівці й готується до відправки до Росії.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов, запевнивши, що це достовірна інформація, отримана аналітичним відділом його організації.

«Зараз велика частина «чорних ящиків» малайзійського літака Boeing-777 знаходяться в місті Горлівка в руках у терористів, очолюваних тут російським офіцером Безлером (Бісом)», - сказав Снєгірьов. Він підкреслив, що зараз бойовики вирішують питання транспортування цих «чорних ящиків» на територію Російської Федерації.

«Можливий маршрут транспортування «чорних ящиків» пройде по коридору Луганськ-Краснодон. А вже в Краснодоні на них чекає офіцер ФСБ», - сказав активіст.

Він також додав, що, за їхньою інформацією, «терористи припустили два маршрути переміщення «чорних ящиків» територією України – через Суходільськ і через Ізварине, один із яких неправдивий».

"Чорні ящики» не повинні залишити Україну, тому що відсутність навіть одного з них може порушити цілісну картину події й вплинути на оцінки міжнародних експертів", - сказав Снєгірьов, уточнивши, що частина ящиків усе ж таки знаходиться в українських рятувальників.

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Як повідомляв УНІАН, радник голови Донецької обласної державної адміністрації Костянтин Батозьський припускає, що деякі з «чорних ящиків» збитого над територією Донецької області малайзійського літака можуть знаходитися у бойовиків самопроголошеної «Донецької народної республіки». За його словами, «на місці катастрофи літака «чорні ящики» знайшли наші співробітники ДСНС, але прем'єр-міністр уряду ”ДНР” Бородай заявляє, що ящики в них і вони готують їх відправити до Москви».

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Радник зазначив, що «чорних ящиків» існує декілька, тому він припускає, що, «можливо, бойовики вкрали якийсь із них».

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуаціях, на борту літака перебували 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу. СБУ опублікувала записи розмов терористів, із яких виходить, що саме вони збили літак.

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Радник голови Донецької обладміністрації Костянтин Батозьський 18 липня на брифінгу в Києві під час телефонного включення з Донецька повідомив, що співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили на місці падіння малайзійського літака в Донецькій області два «чорні ящики», але їх місцезнаходження не називається.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що, за останньою інформацією від української розвідки, знайдені терористами на місці падіння збитого терористами малайзійського літака Boeing-777 «чорні ящики» будуть передані на одному з КПП Луганської області їх «кураторам із ФСБ».

Керівник МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу «Россия-24» 18 липня зазначив, що Росія не збирається ”порушувати ті норми, які існують для такого роду випадків у міжнародному співтоваристві” й вилучати ”чорні ящики” з малайзійського «Боїнгу», що впав на сході України. «Ми за те, щоб якнайскоріше міжнародні експерти прибули на місце катастрофи, щоб вони відразу ж отримали «чорні ящики», - сказав він.