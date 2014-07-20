Бойовики продовжують обстріл аеропортів у Луганську та Донецьку - експерт
08:17, 20 липня 2014Політика
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Бойовики продовжують обстрілювати аеропорти в Луганську і Донецьку. Не дивлячись на це, силовикам вдалося розширити контрольовану територію в районі обох аеропортів і закріпитись на нових позиціях.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожСиловики розблокували Донецький аеропорт
"Сили АТО утримують позиції в районах аеропортів Донецька і Луганська. Терористи двічі обстріляли з мінометів аеропорт у Луганську, також з РСЗВ БМ-21 «Град» був обстріляний аеропорт в Донецьку", -написав Тимчук.
Не дивлячись на це, силовикам вдалося розширити контрольовану територію в районі обох аеропортів і закріпитись на нових позиціях.
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