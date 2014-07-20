Невідомі не припиняють повідомляти про хибні мінування об'єктів у містах України

Невідомі, що назвали себе "патріотом України" та "бійцем Нацгвардії", повідомили про мінування центральної площі й ресторану у Львові. У Харкові –проанонсували бомбу на станції метро "Завод імені Малишева", в Дніпропетровську сапери працювали на автовокзалі, передає ТСН.Читайте такожУ Харкові вчетверте за місяць закрили станцію метро через повідомлення про теракт

Найбільше псевдомінувань - аж вісім - зафіксували у столиці. Невідомі розповіли про небезпеку на Головпоштамті, вокзалі, у торгово-розважальних центрах та вже вкотре на "5 каналі".

Вибухівки ніде не виявили, проте факти фальшивих мінувань внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Якщо телефонних терористів знайдуть, їм загрожує ув'язнення до 6 років.