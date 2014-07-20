У Росії стверджують, що Путін вилетів до Києва для переговорів з Порошенком
15:21, 20 липня 2014Політика
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Власник російського опозиційного телеканалу стверджує, що президент РФ Володимир Путін нібито вилетів у Київ для переговорів з Президентом України Петром Порошенком.
Reuters
Про це повідомив власник російського телеканалу "Дождь" Олександр Винокуров.
"Президент Путін зателефонував Порошенко і вилетів в Київ, щоб обговорити з українським колегою варіанти мирного вирішення конфлікту на Донбассі", - написав він на своїй сторінці.
Президент Путін зателефонував Порошенко і вилетів в Київ, щоб обговорити з українським колегою варіанти мирного вирішення конфлікту на Донбасі
Винокуров Олександр (@Vinokurov12) July 20, 2014
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