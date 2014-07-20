У Харківській області створено майданчик для складання фрагментів Боїнга

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови - керівник апарату Харківської ОДА, керівник Антикризового центру з підтримки сімей загиблих та забезпечення роботи урядової комісії із розслідування причин авіакатастрофи літака «Боїнг-777» Василь Хома.

«В Харківській області підготовлено майданчик, на якому, можливо, буде розгорнуто складання фрагментів літака. Майданчик буде розташований на території одного із заводів області. Це місце спеціально обрано для гарантування безпеки і збереження тих фрагментів літака, які будуть доставлені», - сказав Хома.

Читайте такожУстановки, з яких збито Боїнг, були російські, екіпаж теж - голова контррозвідки СБУЗа його словами, конструкція майданчика - це ангар великої площі. У ньому буде проводитися робота з умовного збирання літака «Боїнг 777».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.