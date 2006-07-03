Міліція знайшла злодія, який пограбував Вітренко

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників, які 17 червня у Херсонській області на автошляху Херсон-Сімферополь викрали з автомобіля лідера ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО особисті речі і документи.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, працівники міліції з’ясували, що близько 9.00 того дня автомобіль заявниці “Фольксваген-Мультиван” прямував у напрямку Сімферополя. Проїхавши с.Тарасівка Цюрупинського району Херсонської області, Н.ВІТРЕНКО запропонувала водієві звернути на селищну дорогу, яка веде у напрямку с.Привітне цього ж району. Залишивши автомобіль, за словами заявниці, у 20 метрах від автошляху Херсон-Сімферополь, вона разом із представником партії відійшла від нього на відстань приблизно 15-20 метрів у поле з метою сфотографуватися на фоні квітів маку. Дверцята автомобіля та вікно залишились відчиненими. Повернувшись до автомобіля хвилин за 20-30, Н.ВІТРЕНКО виявила, що із салона зникла дамська сумочка, у якій знаходились її документи та особисті речі.

З метою розкриття даного злочину УМВС України в Херсонській області було проведено ряд оперативно-розшукових заходів. Обласним Управлінням карного розшуку було висунуто ряд версій скоєння злочину, серед яких і причетність до цієї події місцевих жителів та осіб з числа “гастролерів”. За отриманою інформацією злочинці могли переховуватись в Одесі, куди відразу і було направлено найбільш досвідчених розшуківців. Вжитими заходами в Одесі одного зі зловмисників було затримано. У нього вилучили посвідчення кандидата у народні депутати на ім’я Н.ВІТРЕНКО, чотири буклети з написом “Блок Наталії Вітренко – Народна опозиція”, футляр сріблястого кольору з окулярами, дисконтну картку “Козирна карта”, дві візитівки “Вітренко Наталія Михайлівна”, довідку-рахунок за проживання у готелі Запоріжжя на її ім’я та квитанцію про придбання у пункті обміну 1000 доларів США.

На даний час УМВС України в Херсонській області здійснюються заходи по затриманню ще двох осіб, які брали участь у скоєнні даного злочину.