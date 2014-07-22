Суд припинив трансляцію телеканалу "ТВ Центр-International" в Україні

Як йдеться в повідомленні на сайті Нацради з телерадіомовлення, "суд також ухвалив рішення залучити до участі у справі в якості співвідповідача компанію "Вертикаль-ТВ", яка ретранслює програми відповідача на території України".

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"Суд виніс ухвалу про забезпечення адміністративного позову, якою зобов'язав "Вертикаль-ТВ" та провайдерів програмної послуги, які уклали угоди з цією компанією, тимчасово припинити ретрансляцію в багатоканальних телемережах на території України іноземної програми "ТВ Центр-International" до вирішення справи по суті. Постанова підлягає негайному виконанню", - підкреслюється в повідомленні.

Попереднє судове засідання, на яке будуть викликані представники всіх сторін, призначено на 4 серпня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Нацрада з телерадіомовлення звернулась в Окружний адміністративний суд Києва з позовом щодо припинення ретрансляції на території України іноземної програми "ТВ Центр-International".

Раніше Київський адміністративний суд прийняв рішення на час розгляду позову припинити трансляцію російських каналів "Перший канал. Всесвітня мережа", "РТР-планета", "Росія-24" і "НТВ-Мир".