Велика Британія погодилася розшифрувати "чорні скриньки" Boeing-777

20:06, 22 липня 2014
Політика
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Девід Кемерон заявив, що Велика Британія хоче розшифрувати "чорні скриньки" Boeing-777.

REUTERS

Велика Британія погодилася провести розшифровку даних "чорних скриньок" Boeing-777 Малайзійських авіаліній, збитого 17 липня в Донецькій області.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон у своєму Twitter.

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"Ми погодилися на запит Нідерландів, щоб експерти з розслідування повітряних подій у Фарнборо провели вилучення даних з "чорних скриньок" авіалайнера MH17 для міжнародного аналізу", - написав Кемерон.

Як повідомляв УНІАН, Україна направила офіційне звернення до Королівства Нідерландів із проханням делегування розслідування авіакатастрофи літака Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» фахівцям Нідерландів.

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