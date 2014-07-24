Крим охопила епідемія доносів - журналіст

Про це пише оглядач Андрій Кирилов у статті "Стукацтво як форма виживання в Криму", опублікованій на сайті Крым.Реалии.

Так, кілька тижнів тому на рекламних площах Севастополя з'явилися відозви: «Російська весна. Що далі?».

"Здавалося б, законне питання. Той з перехожих, у кого є відповідь, цілком може уявити собі самому або, припустімо, супутнику, у якого відповіді немає. Нічого складного. Але у севастопольців думка інша", - пише автор.

За його даними, на міських форумах, де ця новина обговорювалася, всі були зайняті питаннями: хто замовив такий текст, як він посмів, як посміла рекламна фірма, куди дивиться міськрада і, крім того, знайшлося чимало таких севастопольців, які пообіцяли всі зібрані ними дані передати "куди треба".

Читайте такожКравчук: Настане час, коли Україну будуть просити врятувати КримОглядач доходить висновку, що оскільки в Криму схильність до "стукацтва" втратила "пелену пристойності", це явище на півострові стало масовим.

"Це властивість окупації як такої - спонукати мерзенність і боягузтво у населення. Але, зізнатися, ніхто не очікував, що кримчани настільки масово почнуть "стукотіти" один на одного", - пише журналіст.

Хвиля доносів охопила як людей старшого віку, у яких залишилися відповідні "рефлекси пильності", так і молодше покоління, яке "вже смутно пам'ятає піонерію".

"Начальники стали "стукотіти" на підлеглих, ті, в свою чергу - на начальників, співробітники одних відділів на співробітників інших - так протікає стукацтво в середовищі держслужбовців

....

"Стукотіти" стали і підприємці - на своїх конкурентів, у пошуках підрядів і замовлень.

...

Журналісти доносять на журналістів, що залишилися в Криму, головні лікарі на головлікарів, завучі на директорів шкіл і на рядовий педсклад - з метою демонстрації відданості. Нещодавно з'явився особливо мерзенний вид - доносити на сусідів", - пише Кирилов.

На думку журналіста, формулювання доносів "кумедні".

"Однаковою мірою фактом, придатним для доносу, може стати як участь у ток-шоу на каналі АТР в минулому році, так і покладання вінка Тарасу Шевченку у складі міністерської делегації. Що ж говорити про невдоволення сьогоднішнім днем", - вважає він.