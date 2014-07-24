Бойовики викрали майже 300 кг вибухівки на шахті в Донецькій області - ЗМІ

Озброєні люди в камуфляжній формі викрали вибухові речовини на ТОВ "Шахта 1-6" міста Шахтарськ Донецької області. Про це повідомляє "ОстроВ" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що про даний факт 23 липня в міліцію повідомив працівник гірничого підприємства. За його словами, невідомі особи мали при собі автоматичну зброю. Вони викрали з роздавальної камери вибухові речовини - амоніт марки "ГФ-5" - 288 кг, електродетонатори - 315 шт.

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Своїми діями дані особи заподіяли підприємству матеріального збитку на суму 27 541 грн.

Попередня правова кваліфікація за даним фактом ст. 262 ч. 3 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем».