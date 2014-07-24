Бойовики викрали майже 300 кг вибухівки на шахті в Донецькій області - ЗМІ

16:34, 24 липня 2014
Політика
0 0

За словами працівника підприємства, озброєні люди викрали з роздавальної камери вибухові речовини - амоніт марки "ГФ-5" - 288 кг і електродетонатори - 315 шт.

REUTERS

Озброєні люди в камуфляжній формі викрали вибухові речовини на ТОВ "Шахта 1-6" міста Шахтарськ Донецької області. Про це повідомляє "ОстроВ" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що про даний факт 23 липня в міліцію повідомив працівник гірничого підприємства. За його словами, невідомі особи мали при собі автоматичну зброю. Вони викрали з роздавальної камери вибухові речовини - амоніт марки "ГФ-5" - 288 кг, електродетонатори - 315 шт.

Читайте такожТерористи намагалися підірвати міст через Дніпро в Полтавській області

Своїми діями дані особи заподіяли підприємству матеріального збитку на суму 27 541 грн.

Попередня правова кваліфікація за даним фактом ст. 262 ч. 3 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter